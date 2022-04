Eliezer, Gustavo e Linn estão no 13º paredão do BBB 22

Nesta sexta-feira (8), os participantes do BBB 22 definiram quem está no paredão da semana. Eliezer, Gustavo e Linn foram os escolhidos do dia. Os participantes foram surpreendidos pela dinâmica principal, porque ao invés de indicar os brothers e sisters tiveram que selecionar uma pessoa para salvar.

A noite de votação no Big Brother Brasil iniciou com o anjo Pedro Scooby, que imunizou o Paulo André. Douglas Silva indicou a Linn da Quebrada para ir direto à berlinda. Pela votação da casa, Eliezer foi o único que não foi salvo do paredão e puxou o empresário Gustavo no contragolpe.



"A gente está em uma altura do jogo que, infelizmente, não dá para gente ficar pensando com o coração. A gente já se declarou com um antagonismo dentro do jogo e sei que ela consegue separar muito bem a nossa relação de jogo e nossa relação de amizade dentro da casa", defende o ator.

