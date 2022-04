Ex-BBB Luciano surge irreconhecível com cabelo alisado; vídeo

O bailarino Luciano Estevan, que foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil, o BBB 22, surgiu nas redes sociais com uma aparência completamente diferente. Ele que usava o cabelo no modelo black power, alisou os fios com chapinha em um salão de beleza.

O ex-brother postou o vídeo com a própria reação de surpresa ao se deparar com os cabelos lisos em frente ao espelho.

Em seguida, Luciano fez várias postagens no Instagram sobre a novidade, mostrando como cuida dos cabelos, a reação dos familiares e vários comentários sobre o novo visual.

