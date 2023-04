Ricardo Alface é a novo líder do BBB 23

Após a saída de Sarah Aline do programa, o jogo continuou e Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da nova prova do líder. "A prova é um jogo de tabuleiro, cada um está representado pelo seu boneco. Vence quem chegar do outro lado primeiro". Em sete rodadas do jogo, Ricardo Alface venceu a prova.

Prova do Líder Zé Delivery tem os seis na disputa: Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Domitila Barros, Larissa e Ricardo. Vence a prova quem chegar na 11ª casa do tabuleiro.

Nos últimos momentos do jogo a disputa ficou entre Aline, Alface, Bruna e Amanda na casa 9 do tabuleiro. Tadeu Schmidt chegou a fazer suspense e pediu os comerciais. O jogo foi decidido na sétima rodada com a vitória de Ricardo Alface.Ele escolheu Domitila para a área Vip.