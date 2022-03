Começa a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 22

Na tarde deste sábado, 5, é realizada a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 22. Em dupla, só estão fora da disputa Pedro Scooby, o Líder, e Douglas Silva, que tirou o card vermelho no sorteio.

As duplas são: Lucas e Natália (1), Jade Picon e Eslovênia (2), Laís e Vinicius (3), Arthur Aguiar e Eliezer (4), Paulo André e Linn da Quebrada (5), Gustavo e Jessilane (6).

Com vestimentas diferentes, a dupla precisa fazer a prova em menor tempo.

O jogador da blusa branca fica em uma piscina e o de blusa verde fora, na piscina é necessário encontrar cubos e dar ao seu par. O cubo precisa ser colocado no lugar correspondente. Depois disso, é necessário apertar o botão para apertar o cronômetro.

A melhor dupla disputa no final entre si o colar do Anjo.