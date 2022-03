Quarto Preto no BBB 22? Boninho publica vídeo sobre dinâmica e web indica Jade a P.A; entenda

O Quarto Preto, do ‘BBB 22’, pode estar muito mais perto do que os espectadores conseguem imaginar. O diretor do programa, Boninho, publicou uma animação de dois olhos em um fundo preto, na quinta-feira (03/03), dando a entender a possibilidade da nova dinâmica.

Na legenda do vídeo animado, o Big Boss escreveu: “Voltando do Carnaval #bbb22”. Para os internautas, a mensagem ‘confirmou’ a afirmação do colunista André Romano, que teria dito que o Quarto Preto, no ‘BBB 22’, iria estrear na segunda quinzena de março.

Muitos fãs do programa chegaram até pedir que Jade Picon e Arthur Aguiar fossem confinados dentro do Quarto Preto.

