Bruna Griphao brinca com maneira errada de Larissa falar o português

Durante o momento em que Sarah Aline arruma as malas, neste domingo (16), no quarto Fundo do Mar, a psicóloga comenta: "Tenho uma bota que eu trouxe". Bruna Griphao brinca com a sister: "Que eu trouxe não, que eu truce". Sarah Aline entra na brincadeira e repete: "Que eu truce".

A atriz brinca com a palavra 'trouxe' dita por Larissa: "Aprende a falar o português, tá?". A psicóloga diz: "Que eu truce, obrigada!". Larissa, então, diz: "Quem passou por esse Big Brother e falar trouxe, está errado. É truce".

"Eu truce, eu sube", brinca Bruna Griphao. "Que meme é esse?", pergunta Ricardo. A atriz explica: "É a Larissa, pô, a Larissa fala errado".

A professora de Educação Física entra na brincadeira e conta a participação no Big Terapia com Paulo Vieira: 'Falou das palavras que falo errado'