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BBB26: Milena e Ana Paula brigam feio e rompem parceria antes da final

Conflito acalorado entre antigas aliadas marca reta decisiva do reality show em clima de rivalidade

O Liberal

O reality show BBB26 registrou um intenso conflito entre as participantes Milena e Ana Paula neste domingo (19/4), a apenas dois dias da grande final. A discussão acalorada culminou no rompimento da aliança entre as sisters, que vinham se desentendendo nos últimos dias dentro da casa.

As antigas aliadas já apresentavam atritos, com Ana Paula apontando mudanças no comportamento da recreadora infantil na reta decisiva do jogo.

Motivos do desentendimento no BBB26

A jornalista Ana Paula questionou publicamente atitudes recentes de Milena, que impactaram diretamente o jogo. As críticas incluíram:

  • Envio de emoji de coração para Jordana no Queridômetro;
  • Ajuda a Leandro Boneco na Prova do Finalista;
  • Declaração de que não queria ver o Pipoca eliminado.

Todas essas ações incomodaram Ana Paula, visto que os três participantes citados — Jordana, Leandro Boneco e Pipoca — estão no último Paredão da temporada.

Aliadas se tornam adversárias

O clima de desconfiança escalou para uma discussão intensa, consolidando o fim da parceria. Durante o embate verbal, Ana Paula cobrou explicações de sua ex-parceira.

“Você falou que não quer que o Boneco saia!”, exclamou Ana Paula.

Milena tentou se defender. “Tinha mil possibilidades de subir eu, você, Juliano com o Boneco!”, argumentou.

Irritada, Ana Paula rebateu com veemência, deixando clara a sua revolta e a nova postura no jogo.

“Foda-se, gata! Agora é cada um por si e eu já entendi! E se eu voltar, você pode ter certeza absoluta que você vai ter uma adversária à altura na final!”, disparou a participante.

Milena não recuou e respondeu no mesmo tom, aceitando o desafio proposto pela agora ex-aliada.

“Eu te digo a mesma coisa, Ana Paula, porque jogamos juntas o tempo inteiro. Agora você quer que eu vire a sua adversária? Então eu vou virar, Ana Paula!”, afirmou Milena.

Na sequência, Ana Paula acusou Milena de ter “soltado sua mão” justamente na reta final do programa. A mineira, contudo, negou a acusação, reforçando sua posição.

“Não soltei [sua mão]. Se você quer uma adversária, você vai ter. Nunca joguei contra você, agora você quer que eu jogue!”, concluiu Milena, sinalizando uma possível nova fase de rivalidade no BBB26.

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