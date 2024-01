BBB 24: Wanessa Camargo tem crise de choro durante desabafo com Marcus Vinícius: 'Fundo do poço'

Na tarde desta quarta-feira (17), Wanessa Camargo conversava com Marcus Vinicius e Yasmin Brunet na área externa casa, quando confessou que tem se questionado sobre sua posição do jogo do Big Brother Brasil 24 e falou sobre suas inseguranças na carreira. Durante a conversa, Wanessa teve uma crise de choro e foi consolada pelos brothers.

VEJA MAIS:

O choro começou quando o paraense Marcus Vinicius aconselhou que a cantora não se sentisse menos merecedora do que os outros competidores. Ele, então, questiona se essas inseguranças teriam surgido durante a carreira da cantora e ela confirma.

"Eu nunca me impus. Eu passei por várias questões, por justamente… Eu sofria, eu não posso fazer isso, eu não mereço. Isso não pode acontecer comigo aqui e está acontecendo", Wanessa desabafa.

Ainda chorando, a cantora continua a contar sobre sua trajetória fora do programa.

"Eu fui muito no fundo do poço por causa disso. Por ter ficado com uma vaia ecoando na minha cabeça há anos, por ter ficado sempre me achando inferior a todo mundo, em termos de talento, em termo de tudo. Quantas vezes eu me senti humilhada no meio e desmerecida de várias maneiras", diz.

Enquanto a cantora chora, Marcus Vinicius a consola. "Se você se sentir no fundo do poço aqui, eu quero que você me diga, porque eu quero te puxar do fundo do poço. Assim como ontem, eu estava entrando no fundo do poço e você me puxou", disse Marcus apoiando a sister camarote.

Wanessa agradece e abraça o brother. Em seguida, ela se desloca para o Quarto Magia sozinha, onde chora deitada na cama.