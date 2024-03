BBB24: Davi pode receber Medalha Zumbi dos Palmares, honraria de Salvador

O baiano Davi, do BBB24, pode ser condecorado pela Câmara Municipal (CMS) de Salvador com a Medalha Zumbi dos Palmares, uma honraria concedida a personalidades que se destacam no combate ao racismo, discriminação e intolerância na capital baiana.

A proposição é do vereador Tiago Ferreira, e foi apresentada na sessão desta segunda-feira (4). O parlamentar justificou a proposta dizendo que o conterrâneo é "exemplo de superação, exemplo positivo e de combate ao racismo" e que vem sendo perseguido no BBB. Nas redes, o vereador afirmou que "A jornada do menino Davi no BBB 24 representa a luta dos milhões de brasileiros e brasileiras negros do nosso país".