BBB2: Jade considera paredão com Arthur: 'acho que vai rolar'

A nova formação do próximo paredão, do Big Brother Brasil, BBB 22, no domingo (27), é uma das preocupações dos participantes. Na noite da sexta-feira (25), Jade Picon falou da possibilidade de ir para a berlinda com o ator e cantor, Arthur Aguiar. A conversa aconteceu com o Eliezer, na parte externa da casa.

Jade considera a possibilidade de sair caso vá com o Arthur. "Eu acho que o Arthur fica". Eliezer acredita que o jogador possa estar queimado com algumas atitudes dos últimos dias. "Só o que o Arthur... O que ele fez aqui ontem foi contra o discurso dele", observa o designer.

A influenciadora comenta: "Ah, mas isso não é motivo. Numa casa de 15 pessoas, não é tão isso que é levado em consideração. É mais quem agrega ao jogo. Eu acho que, num paredão Tiago, Arthur e Lina, pode ser que o Tiago saia", diz Jade.

Depois, Jade revela: "Eu ainda acho que vai rolar esse Paredão eu e Arthur".



