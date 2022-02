BBB 22 tem papo picante de estoque de camisinha e 'chuva de prata'; confira

Os papos picantes da 22ª edição do Big Brother Brasil estão dando o que falar nas redes sociais, isso porque os participantes não estão deixando de falar seu pensamentos 'fogosos' ou praticar sexo dentro do programa televisionado. Só na última semana, o estoque de camisinha precisou ser renovado, comentários sobre chuva de prata e um pedido de posição sexual foi citado pelos casais e solteiros do reality, confira.

Natália diz que só perdoa Eliezer com uma posição sexual

Natália e Eliezer se beijando no gramado. (Reprodução)

Natália e Eliezer não temem as câmeras do programa e já foram protagonistas de várias cenas ousadas desde que iniciaram o romance lá dentro. No último sábado, o casal trocou carícias na área externa da casa e fez comentários picantes. "Estou transando com o meu voto", disse o designer para a ficante. Natália, por sua vez, provocou o brother: "Só te perdoo se você me deixar de quatro". Eliezer chegou a revelar que ficou excitado e pediu para a sister não falar mais isso. Já na quarta-feira, os dois fizeram movimentos ousados debaixo do edredom.

Estoque de camisinha renovado na dispensa

A produção do BBB 22 percebeu que os confinados estavam "a todo vapor" e resolveu disponibilizar um estoque de camisinhas na despensa. Jessilane foi a primeira a ver os preservativos e correu para contar para os participantes. "Gente, olha o tanto de camisinha que a produção colocou na despensa'', comentou. Logo depois, ela foi até Eliezer e revelou para o brother que agora ele poderia “transar à vontade”.

Arthur Aguiar não sente vontade de transar

Quem não está no mesmo clima que os outros participantes da casa é Arthur Aguiar. Em um papo com os brothers, ele revelou que não sentiu nenhuma vontade de transar no programa. "As pessoas lá fora não acharam que eu fosse conseguir. (...) Eu tava muito seguro, eu já entrei muito seguro de que eu ia conseguir ficar de boa sem sentir vontade de nada. Nem de me masturbar. Não teve um dia aqui, um, que eu senti vontade. Nenhum. Zero", confessou ele. No papo, Jessilane ainda falou sobre o xixi na piscina e que algumas pessoas têm o famoso fetiche da 'chuva de prata', o ator respondeu. "Aqui, ó, piscininha de ouro, por**. Não quer, não, a piscininha de ouro? Dá-lhe chuva de prata, porr*. De xixi, também tem chuva de prata. O clarinho. Famosa chuva de prata".

Pedro Scooby sente falta da mulher Cíntia Dicker

Tatuagem de Pedro Scooby. (Reprodução)

Se Arthur Aguiar não está sentindo vontade, Pedro Scooby está fantasiando. Em um papo sobre modelos de calcinha, o surfista lembrou da mulher Cintía Dicker e imaginou a modelo vindo andando em sua direção. Ele revelou que a tatuagem sensual no braço é baseada em um vídeo que a esposa enviou para ele só de lingerie. "É [de] um vídeo que ela mandou pra mim, que eu sou apaixonado", detalhou.

