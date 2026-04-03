BBB 26: Samira e Milena são acusadas de xenofobia ao falar de Parintins e do Amazonas

Samira e Milena, participantes do Big Brother Brasil (BBB) 26, geraram polêmica após fazerem comentários considerados xenofóbicos contra a cultura do Amazonas e o Festival de Parintins.

Durante conversas no Quarto da Líder Samira, ao citarem o Festival de Parintins, Milena afirmou que no local teria muito mato e "bicho". A declaração causou revolta imediata entre os internautas e perfis dedicados à cultura nortista, que classificaram a fala como uma demonstração de ignorância geográfica. Imediatamente, Ana Paula Renault discordou das sisters e falou do quanto Manaus é uma metrópole e do que, mesmo sem conhecer Parintins, o festival e a cidade devem ser encantadores.

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As críticas não se limitaram à fala genérica sobre o Amazonas. Ela também citaram as dificuldades para hospedagem durante os dias do Festival de Parintins, reclamando que teriam que dormir em redes. Em determinado momento, Milena cita que Marciele (que nasceu no Pará, mas construiu toda sua vida no Amazonas e é cunhã-poranga do Boi Caprichoso), disse que sua mãe hospedou outras pessoas na própria casa.

Isto que causou uma expressão de desconfiança e quase nojo por parte de Milena, na verdade, é bastante comum e cultural na "Ilha da Magia". Em Parintins, durante os dias de festival, o tamanho da população (cerca de 97 mil pessoas) aumenta cerca de 40 a 50%, lotando hotéis, pousadas e gerando diversas oportunidades de aluguéis nas casas de moradores.

Repercussão nas redes sociais foi complexa

A reação do público nas redes sociais foi intensa. Internautas apontaram que as falas de Samira e Milena refletem um "preconceito estrutural" contra a Região Norte do Brasil. Apesar disso, em contrapartida à polêmica gerada, os comentários na internet também renderam diversos ataques misóginos, direcionados às duas participantes, criando uma cadeia ampla de preconceitos.