BBB 26: Jonas, Líder da semana, veta Milena da festa
O brother, que está na segunda liderança consecutiva, escolheu deixar a sister de fora novamente
No Big Brother Brasil 26, Jonas, o atual Líder da Casa, vetou novamente Milena da festa, nessa quarta-feira (18). O brother está na segunda liderança consecutiva. Na semana passada, ele também escolheu deixar Milena de fora, mas a sister cumpriu com o desafio do Barrado no Baile e garantiu o acesso.
VEJA MAIS
Jonas justificou a escolha com base na atitude de Milena com Alberto Cowboy. O brother, que estava no Castigo do Monstro, teve a cama e as roupas bagunçadas e sujas pela sister. No desafio, Milena deve escrever, em um caderno gigante com 50 páginas, a frase “Eu quero muito ir à festa do líder”.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA