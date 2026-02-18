Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Após eliminação, Marcelo critica indicação de Jonas e admite que faltou posicionamento

Estadão Conteúdo

Marcelo, quinto eliminado do BBB 26, comentou sua trajetória no reality e avaliou a decisão de Jonas Sulzbach ao indicá-lo ao Paredão. O médico participou nesta quarta-feira, 18, do quadro Café com o Eliminado, no Mais Você, onde conversou com Tati Machado e Gil do Vigor sobre os principais momentos de sua passagem pela casa.

O ex-brother deixou o programa com 68,56% da média dos votos para eliminar, em disputa contra Samira e Solange Couto.

Durante a entrevista, Marcelo foi questionado sobre a justificativa de Jonas para a indicação. Segundo ele, a escolha não fez sentido no primeiro momento. "Inicialmente, a justificativa dele não me convenceu. Ele tinha embates maiores e resolveu mesmo assim me indicar por me achar a corda mais fraca", afirmou.

Apesar da crítica, Marcelo disse que já esperava ser colocado na berlinda. "Não sou tonto", comentou. Ele também reforçou que havia apontado anteriormente que Jonas tinha conflitos mais diretos com outros participantes.

'Faltou externar o que eu pensava', diz Marcelo

Ao analisar sua participação no jogo, Marcelo afirmou que acredita ter falhado em demonstrar com mais clareza suas opiniões ao público. Ele disse que, caso tivesse a chance de retornar ao reality, mudaria a postura dentro da casa.

"Se eu voltasse lá, acho que o que faltou muito foi externar o que eu estava pensando. Eu estava jurando que estava bem posicionado", avaliou.

O médico afirmou que, embora tivesse uma visão definida do jogo, isso não ficava evidente para quem acompanhava o programa. "Na minha cabeça eu já estava desse lado, mas para o público não ficava claro ... Faltou muito eu falar mais, com as câmeras, com o público", declarou.

Relação com Maxiane e divisão de grupos

Marcelo também falou sobre sua relação com Maxiane e explicou que não tinha proximidade com o grupo ao qual a sister estava ligada. Segundo ele, isso influenciou o distanciamento entre os dois dentro da casa.

"Eu estava distante dela porque ela ficava com outro grupo, e eu não tinha proximidade com ele. Eu tinha mais proximidade com Babu, Juliano, Chaiany", afirmou.

O ex-brother disse ainda que se sentia mais confortável em ambientes onde tinha espaço para se expressar. "Então para mim era mais confortável estar em um lugar onde eu tenho voz, que eu falo, brinco, do que estar do outro lado", completou.

