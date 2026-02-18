BBB 26: qual a vantagem Alberto Cowboy garantiu ao comprar a caixa premiada na Máquina do Poder?
Cowboy revelou a extensão do seu poder para aliados, mas não para seus rivais.
A Máquina do Poder, nova dinâmica do Big Brother Brasil 26, foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 18, e promete movimentar o jogo na casa mais vigiada do Brasil.
Com a novidade, os brothers puderam usar as estalecas acumuladas para comprar uma chance de um benefício misterioso disponível na máquina.
Quem se deu bem foi Alberto Cowboy, que faturou a caixa premiada e ganhou uma vantagem para utilizar no jogo - no próximo domingo, 22, o ex-BBB terá o direito de vetar alguém da Prova Bate e Volta.
Para a surpresa dos participantes, o equipamento surgiu no quintal da casa na manhã desta quarta. Os confinados, então, fizeram uma fila e passaram a utilizar a máquina, usando as próprias estalecas para comprar caixas misteriosas. Nenhum deles sabia qual vantagem estava comprando.
O líder Jonas Sulzbach comprou quatro caixas, Marciele e Leandro compraram duas e Maxiane e Alberto Cowboy compraram uma. A vantagem ficou com Cowboy, que revelou a extensão do seu poder para aliados, mas não para seus rivais.
O que cada um recebeu na Máquina do Poder?
Jonas Sulzbach: bananadas
Marciele: pirulito
Jonas Sulzbach: língua de sogra
Marciele: cartão "não ganhou nada"
Leandro Boneco: dinossauro de plástico
Alberto Cowboy: colar do poder
Jonas Sulzbach: bala de coco
Leandro Boneco: balas
Maxiane: patinho de borracha
Jonas Sulzbach: anel de plástico
