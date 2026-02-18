Capa Jornal Amazônia
Madrugada do BBB 26 após eliminação tem choro e climão entre brothers; veja o resumo

Casa reagiu de maneiras diferentes a eliminação de Marcelo

Estadão Conteúdo
fonte

Marcelo é o 6º eliminado do BBB 26 (Reprodução / Globo)

A madrugada desta quarta-feira, 18, foi marcada por emoção no BBB 26. Após a eliminação de Marcelo, aliados do ex-brother caíram no choro dentro da casa. Mas não foi só tristeza: a noite também teve espaço para tensão e troca de farpas. Jonas e Gabriela se desentenderam na cozinha, enquanto Ana Paula e Maxiane protagonizaram um atrito na área externa. Confira o resumo:

Brothers lamentam eliminação de Marcelo

Após a eliminação de Marcelo, Maxiane caiu no choro no gramado da casa e foi consolada por Jordana, Marciele e Alberto Cowboy.

Chaiany e Breno também lamentaram a saída do brother. Sozinho no gramado, Juliano Floss não conteve as lágrimas após a eliminação do amigo. Babu também chorou na área externa.

Jonas e Gabriela têm atrito na cozinha

Na cozinha do VIP, Jonas chamou a atenção de Gabriela quanto ao desperdício de comida. O brother insistiu que não é a favor de deixar a comida sobrar e que a atitude é "feia".

Ana Paula e Maxiane trocam farpas

Maxiane especula que o Paredão seja falso e que Marcelo vai voltar pro reality. "Marcelinho, você trate de voltar, Marcelinho", diz a pernambucana. Ao ouvir o comentário, Ana Paula dispara: "Uai, agora vocês são amigos de novo?"

"Não estou falando com você. A conversa nem chegou aí, estou falando aqui com meus amigos, a conversa não chegou na Ana Paula, fica bem aí no seu cantinho. Faz de conta que eu não existo, que eu nem falei com você. Fica aí bem no seu canto, nem com você eu falo", responde Maxiane. "Ficou nervosa, né? É difícil escutar a verdade, né, sua traíra? Traidora, baba-ovo, ela ficou nervosinha. Imagina, com uma amiga dessa, quem precisa de inimigo?", continua Ana Paula.

Após o atrito, Maxiane comentou com Marciele que não acredita na permanência de Ana Paula no reality.

Milena pega água de Cowboy

Ao encontrar o copo de Alberto Cowboy, Milena pegou a água do brother para molhar os cabelos.

Mais tarde, o brother desabafou que encontrou o copo vazio. "Pelo nível dos nossos oponentes, nada me surpreende mais", reagiu Jordana.

Jonas desperta a casa

No quarto do Líder, Jonas acionou o despertador para acordar os brothers na madrugada.

Babu e Chaiany acordaram assustados com o alarme e seguiram para a área externa. "Sacanagem porque a gente tá esperando nosso amigo", disse Chaiany se referindo a Marcelo.

Jordana também acordou com o barulho e perguntou a Jonas se ele teria disparado o alarme. O brother negou.

TV

BBB 26

MADRUGADA
