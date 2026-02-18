BBB 26: Alberto Cowboy compra 'Colar do Poder' e pode vetar brother do Bate e Volta

O participante Alberto Cowboy conquistou o chamado Colar do Poder na manhã desta quarta-feira (18), durante o BBB 26. A vantagem foi adquirida na estreia da nova dinâmica do programa, a Máquina do Poder, que permite aos brothers trocarem estalecas acumuladas por benefícios que podem interferir diretamente no jogo.

A novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou o funcionamento da dinâmica aos participantes. Entre as possibilidades disponíveis na máquina, estava um poder especial com impacto na formação do Paredão.

O que é a Máquina do Poder no BBB 26

A Máquina do Poder foi inaugurada na manhã desta quarta e contou com 10 caixas disponíveis para compra com estalecas. Os participantes escolhiam as opções sem saber o conteúdo e precisavam contar com a sorte.

Entre as caixas, havia diferentes itens, como doces e brinquedos, além de pegadinhas. Apenas uma delas continha um poder especial — a de número 6. Coincidentemente, foi a última opção restante entre as disponíveis e acabou sendo adquirida.

Qual poder Alberto Cowboy conquistou

O poder conquistado por Alberto Cowboy garante a ele o direito de vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta, que será realizada no domingo, após a formação do Paredão.

Com isso, o participante poderá impedir que um dos emparedados dispute a chance de escapar da berlinda, o que pode influenciar diretamente o resultado da votação e os rumos do jogo no BBB 26.