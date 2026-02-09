BBB 26: Edilson não lava as mãos ao sair do banheiro e faz feijão na cozinha; veja os riscos
Após não ter higienizado as mãos, o brother ainda foi preparar uma feijoada para os participantes da casa
Lavar as mãos ao sair do banheiro e ao começar a preparar os alimentos parecem ser práticas comuns que deveriam ser feitas por todo mundo no dia a dia, mas a verdade é que nem sempre as pessoas lembram dessa higienização importante. Nos últimos dias, a participante Milena do Big Brother Brasil 26 reclamou que o ex-jogador de futebol, Edilson Capetinha, não havia lavado as mãos após fazer suas necessidades no banheiro do reality.
O fato é que o problema não estava apenas na questão do brother não ter higienizado as mãos, mas também porque após utilizar o local para fazer xixi, o participante ainda foi preparar uma feijoada para os moradores da casa. A falta de higiene nesse sentido pode causar a proliferação de diversas bactérias conhecidas, como, por exemplo, a E. coli e a Salmonella, além de vírus de gastroenterites e hepatite A.
Em entrevista ao jornal O Globo, o professor Paul Hunter, especialista em doenças infecciosas, explicou os riscos do hábito de não lavar as mãos adequadamente.
“Lavar as mãos depois de usar o banheiro serve principalmente para não infectar outras pessoas caso você já esteja infectado. Quem não realiza a prática não está reduzindo o risco dele, mas aumentando o risco para outras pessoas que estão em volta”, disse Hunter.
Quais os riscos de "não lavar as mãos ao sair do banheiro"?
- Proliferação de bactérias como a E. Coli e Salmonella;
- Diarreia causada pela bactéria E. coli, produtora de toxina Shiga (STEC);
- Gripes e infecções graves.
Quando é necessário lavar as mãos?
- Ao chegar em casa;
- Antes de comer;
- Antes de cozinhar;
- Antes de tocar o rosto;
- Durante o preparo de carnes, ovos ou vegetais;
- Depois de ir ao banheiro;
- Depois de tocar em animais.
- Depois de ter manuseado objetos sujos;
- Depois de tossir, espirrar ou limpar o nariz;
- Antes e depois de ter contato com uma pessoa doente.

