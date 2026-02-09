Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Edilson não lava as mãos ao sair do banheiro e faz feijão na cozinha; veja os riscos

Após não ter higienizado as mãos, o brother ainda foi preparar uma feijoada para os participantes da casa

Victoria Rodrigues
fonte

A higienização inadequada das mãos pode causar gripes, infecções e diarreias. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Lavar as mãos ao sair do banheiro e ao começar a preparar os alimentos parecem ser práticas comuns que deveriam ser feitas por todo mundo no dia a dia, mas a verdade é que nem sempre as pessoas lembram dessa higienização importante. Nos últimos dias, a participante Milena do Big Brother Brasil 26 reclamou que o ex-jogador de futebol, Edilson Capetinha, não havia lavado as mãos após fazer suas necessidades no banheiro do reality.

O fato é que o problema não estava apenas na questão do brother não ter higienizado as mãos, mas também porque após utilizar o local para fazer xixi, o participante ainda foi preparar uma feijoada para os moradores da casa. A falta de higiene nesse sentido pode causar a proliferação de diversas bactérias conhecidas, como, por exemplo, a E. coli e a Salmonella, além de vírus de gastroenterites e hepatite A.

Em entrevista ao jornal O Globo, o professor Paul Hunter, especialista em doenças infecciosas, explicou os riscos do hábito de não lavar as mãos adequadamente.

“Lavar as mãos depois de usar o banheiro serve principalmente para não infectar outras pessoas caso você já esteja infectado. Quem não realiza a prática não está reduzindo o risco dele, mas aumentando o risco para outras pessoas que estão em volta”, disse Hunter.

VEJA MAIS

image Quem sai no Paredão do BBB 26? Babu, Sarah e Sol disputam permanência com votos acirrados
Com porcentagens quase iguais nas enquetes, a decisão sobre quem deixa a casa mais vigiada do Brasil está nas mãos do público até terça-feira (10)

image BBB 26: Big Fone toca, gera consequência para Edilson e causa confusão na casa
Participante precisou escolher aliados e adversários após atender ligação

image Alberto Cowboy recebe ajuda às pressas no BBB 26, após engasgar e perder o ar
Episódio assustou os participantes, mas não impediu a presença do participante na prova do Anjo

Quais os riscos de "não lavar as mãos ao sair do banheiro"?

  • Proliferação de bactérias como a E. Coli e Salmonella;
  • Diarreia causada pela bactéria E. coli, produtora de toxina Shiga (STEC);
  • Gripes e infecções graves.

Quando é necessário lavar as mãos?

  • Ao chegar em casa;
  • Antes de comer;
  • Antes de cozinhar;
  • Antes de tocar o rosto;
  • Durante o preparo de carnes, ovos ou vegetais;
  • Depois de ir ao banheiro;
  • Depois de tocar em animais.
  • Depois de ter manuseado objetos sujos;
  • Depois de tossir, espirrar ou limpar o nariz;
  • Antes e depois de ter contato com uma pessoa doente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

saúde

riscos

contaminação

banheiro
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TÁ PASSANDO VERGONHA

BBB 26: equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula

Para muitos internautas, Breno 'se perdeu' no personagem e no jogo, sendo um dos participantes mais cansativos da edição.

10.02.26 9h04

EITA!

Gracyanne responde sobre 'alfinetada' em namorada de Belo e reconciliação: 'Não me arrependo'

A modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

10.02.26 8h10

MARATONA

Viviane Batidão vai percorrer mais de 1,7 mil km durante o Carnaval 2026

Cantora paraense fará seis shows em seis cidades diferentes em seis dias de folia

10.02.26 9h32

CIDADANIA

Projeto na Câmara quer conceder título de cidadão brasileiro a Bad Bunny

Homenagem reconhece influência cultural do artista porto-riquenho

10.02.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda