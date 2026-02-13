Capa Jornal Amazônia
BBB 26: 5ª Prova do Líder completa 15h com 4 participantes; saiba quem continua

A prova de resistência da casa mais vigiada do Brasil atinge 15 horas

Jennifer Feitosa
fonte

Prova do Líder (Reprodução / Globo)

A 5ª Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 completa 15 horas de duração nesta sexta-feira (13). Cinco participantes permanecem na disputa pela liderança da semana no Big Brother Brasil.

Breno foi o último integrante a sair da prova de resistência, após a marca de 15 horas de dinâmica. Os participantes que seguem na busca pela liderança são:

  • Gabriela,
  • Jonas Sulzbach,
  • Jordana,
  • Samira.

A prova envolve plataformas giratórias, exigindo grande resistência dos brothers e sisters. A disputa segue intensa com os confinados determinados pela vitória.

Regras da Prova do Líder explicadas por Tadeu

Nesta quinta-feira (12), o apresentador Tadeu Schmidt detalhou como a prova funcionará caso restem apenas três participantes. Ele informou que o mecanismo dos dados será desativado, e as plataformas continuarão girando.

Como funciona o desempate na Prova do Líder

Caso a disputa não seja finalizada ao vivo ainda nesta sexta-feira, um formato de desempate será providenciado. Cada participante receberá fichas para lançar de suas plataformas giratórias em uma mesa de jogos com pontuações variadas.

Aquele que somar mais pontos poderá eliminar um adversário. O último participante que permanecer na disputa será nomeado o novo Líder do BBB 26, conforme as explicações de Tadeu.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

BBB
.
