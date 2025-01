BBB 25 será dividido em duas fases; entenda como será a dinâmica de duplas

O Big Brother Brasil 25 começou nesta segunda-feira (13) com os participantes entrando em duplas, sendo amigos, familiares, conhecidos etc. Ao fazer o primeiro contato com os participantes da casa, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou aos brothers e sisters que o game será disputado em dupla, mas adiantou que apenas um campeão levará para casa o prêmio que pode chegar até R$ 3 milhões.

"Se eles fizeram a conta do número de semanas do programa, vão perceber que não dá para ir em dupla até o fim. Vocês já perceberam também, né? Então, vou dividir aqui uma coisa só com vocês: o jogo não vai ser em dupla para sempre", revelou Tadeu Schmidt.

O elenco da 25ª edição sabe, então, que todas as consequências das dinâmicas serão para a dupla, incluindo Líder, Anjo, Paredão e até mesmo a Eliminação. No entanto, Tadeu confidenciou ao público que essa será apenas a primeira fase do jogo. O apresentador informou ainda que o game será dividido em duas partes, e que na segunda "as duplas serão desfeitas", resultando na participação individual de confinado.

"Eles vão passar a competir individualmente. E no fim, teremos um único campeão escolhido por vocês. Nessa temporada, o programa pode chegar até três milhões de reais. Também tem novidade sobre esse prêmio, mas isso eu conto para vocês mais para frente", finaliza o apresentador.