BBB 25: veja como foi e quem ganhou a primeira Prova de Resistência da edição

Com o primeiro programa da edição ocorrendo nesta segunda-feira (13), os participantes do BBB 25 receberam logo de início uma Prova de Resistência da qual tinha como prêmio imunidade para a dupla vencedora durante a formação do primeiro paredão.

Ao todo, a edição tem 12 duplas, mas apenas 11 participaram. Isso porque a última dupla a garantir a vaga foi anunciada ao vivo enquanto já ocorria a dinâmica, então, ao entrarem na casa, puderam conhecer o ambiente até a volta dos outros participantes. Após uma votação pública, Guilherme e Joselma, sogro e nora respectivamente, foram os escolhidos para integrarem o elenco oficial desta edição do reality show da TV Globo. Como bônus, o par, que faz parte do grupo Pipoca, já entrou com imunidade até o primeiro paredão.

Início da prova

A prova iniciou com cada parte das duplas posicionada em lados opostos de uma raia, onde cada extremo deveria manter um cabo esticado enquanto realizavam um aperto de mãos abaixo de uma barra de sustentação. Se o símbolo do aperto de mãos ou o cabo tocassem as argolas, uma luz vermelha se acenderia e a dupla seria automaticamente eliminada da prova.

Em seguida, uma campainha tocava e o jogador responsável por enviar a caixa precisava passá-la pelo vão para o parceiro, que deveria entregá-la ao cliente dentro do tempo estipulado. Se o tempo expirasse antes que retornassem à posição inicial, a dupla seria eliminada. O pare que ficasse em último lugar na rodada sofreria uma consequência. A dupla ganhadora da prova está imune durante a formação do primeiro paredão.

Primeira dupla eliminada

A primeira dupla a ser eliminada da primeira Prova de Resistência foi a de Thamiris e Camilla, do grupo Pipoca. Ao saírem do espaço de prova, as irmãs desejaram sorte para os que permaneceram resistindo. Veja o momento:

Já no quarto Nordeste, Camilla contou para a irmã que tem medo de aparentarem fracas por serem a primeira dupla a ser eliminada da prova. "Não queria que a gente ficasse como fraca", disse a sister.

Eliminação em massa

Um susto causou a eliminação de várias duplas durante a primeira Prova de Resistência. Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypólito, do grupo Camarote, foram eliminados e o som da campainha acabou assustando outros participantes, que acabaram cometendo um deslize e também foram eliminados. As duplas eliminadas foram: Maike e Gabriel (Pipoca), Arleane e Marcelo (Pipoca), Gracyanne e Giovanna (Camarote) e João Gabriel e João Pedro (Pipoca). Assim, restaram cinco duplas na competição. Veja o momento das eliminações:

Mais eliminações

A dupla Diogo Almeida e Vilma, mãe e filho, do grupo Camarote, foi a sétima dupla a deixar a primeira Prova de Resistência do BBB 25.

Momentos depois, ocorreu a eliminação de Edilberto e Raissa. O pai e filha circenses, do grupo Pipoca, foram a oitava dupla a deixar a dinâmica. Segundo a jovem, de 19 anos, ela não estava aguentando de dor nas costas, e decidiu encerrar sua competição.

A nona dupla eliminada foi a de Vitória Strada e Mateus. Os amigos, do grupo Camarote, se despediram das duas duplas restantes, formada por Aline e Vínicius e Eva e Renata, ambas do Pipoca, e desejaram sorte aos participantes.

Dupla vence após seis horas

A dupla que levou a melhor foi a das amigas Eva e Renata. A vitória da dupla veio após as desclassificações e Aline e Vinícius, do Pipoca. Eufóricas com a vitória, as amigas se abraçaram e comemoraram bastante. A dupla garantiu imunidade na formação do primeiro paredão.