BBB 25: Qual foi o maior valor recebido por um vencedor do programa?

O Big Brother Brasil é conhecido por oferecer um prêmio principal milionário ao vencedor, mas os participantes têm a chance de conquistar muito mais ao longo do programa, como foi o caso de Davi Brito, vencedor do BBB 24. Além do prêmio de R$ 2,92 milhões, o que o tornou o participante que mais faturou em todas as edições, Davi também levou para casa uma série de prêmios adicionais que somaram mais de R$ 1 milhão ao seu ganho total.

Após a eliminação da paraense Alane Dias, o prêmio de Davi aumentou, pois o valor de saída no BBB 24 começava em zero e poderia crescer conforme a sorte. Ele ainda recebeu diversos prêmios, incluindo um celular, um videogame, R$ 5 mil em eletrodomésticos e delivery, R$ 20 mil e R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, além de um carro avaliado em R$ 281,9 mil e uma SUV Trailblazer de R$ 370 mil.

Somando todos esses itens, considerando os preços médios de mercado, Davi Brito levou para casa cerca de R$ 4,4 milhões, um valor que supera em muito o prêmio de R$ 1,5 milhão originalmente oferecidos ao vencedor do reality show.