BBB 25: Conheça o participante mais velho e o mais novo entre todas as edições do reality

O Big Brother Brasil, ao longo de suas edições, sempre surpreendeu pela diversidade de perfis de seus participantes. Um fato interessante está na idade dos brothers e sisters que já pisaram na casa mais vigiada do país: desde os mais jovens, cheios de energia e sonhos, até os mais experientes, que chegam trazendo maturidade e vivências únicas.

Elane Silva - BBB 3

A participante mais nova da história do BBB foi a sister Elane Silva, integrante do BBB 3, com apenas 18 anos e 143 dias de vida na época. Representando a juventude, ela mostrou que idade não é barreira para encarar um desafio tão intenso e foi a finalista da edição vencida por Dhomini.

Ieda Wobeto - BBB 17

Por outro lado, o participante mais velho da casa também foi uma mulher. Ieda Wobeto, de 70 anos, foi participante do BBB 17. Sua participação surpreendeu o público por ter sido uma das finalistas. Ieda ficou em terceiro lugar e abriu espaço para todas as idades, valorizando a diversidade de perspectivas, a histórias de vida e a força da população idosa do Brasil.

Esses extremos reforçam o grande diferencial do programa: uma mistura de gerações, experiências e personalidades que tornam o Big Brother Brasil um fenômeno único na televisão brasileira.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)