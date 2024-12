BBB 25: Veja tudo o que já se sabe sobre a nova edição do reality show

A cada janeiro, o Brasil se mobiliza para acompanhar o Big Brother Brasil, e em 2025 não será diferente. A nova edição do reality show tem estreia marcada para o dia 13 de janeiro e promete cem dias de confinamento, com a grande final prevista para 22 de abril. Com um formato inédito e comemorações especiais, o BBB 25 promete surpreender o público. Confira os destaques até agora:

Formato inédito: Jogo em duplas

O tradicional formato Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos) permanece, mas com uma diferença: os participantes jogarão em duplas. Cada dupla deverá ter laços fortes, como familiares, amigos ou casais. Apesar disso, apenas um integrante poderá conquistar o prêmio final, já que a partir da metade do programa, o jogo se torna individual. Isso significa que aliados iniciais poderão se tornar adversários e até mesmo se enfrentar em eliminações.

Participantes: Nomes especulados

Embora os participantes oficiais ainda não tenham sido revelados, diversos nomes estão sendo cogitados. Segundo o portal Leo Dias, Jean Paulo Campos, famoso pelo papel de Cirilo em "Carrossel", do SBT, estaria entre os convidados e poderia levar um parceiro para o programa. Outros nomes especulados incluem:

Priscila Fantin e Bruno Lopes;

MC Loma e Mariely Santos (Gêmeas Lacração);

Kelly Key e sua filha Suzanna Freitas;

Marina Sena e Juliano Floss;

Gabi e Diogo Melim;

Flávia Pavanelli e sua mãe, Luciana;

Thaynara OG e sua irmã, Ludmila OG.

Edição comemorativa: 25 anos de BBB e 60 anos da Globo

Para celebrar os 25 anos do reality e os 60 anos da TV Globo, a edição terá uma decoração especial inspirada em momentos icônicos da história da emissora. O objetivo é proporcionar uma viagem nostálgica tanto para os participantes quanto para o público.

Spoilers revelados

A Globo tem divulgado teasers da nova edição por meio do quadro “Esquenta BBB”. Entre as revelações:

Um quarto temático de época;

Dinâmicas específicas para as duplas no início do programa;

Novidades no espaço do Líder;

Monstros inspirados em momentos marcantes do próprio BBB.

Ex-BBBs também participaram do “Esquenta”. Fani Pacheco comentou sobre as novidades da liderança, Kleber Bambam destacou os desafios para as duplas, e Juliette revelou que os Monstros serão especiais nesta temporada.

Time de apresentação reforçado

Tadeu Schmidt segue como apresentador principal. Thiago Oliveira e a ex-BBB Beatriz Reis (“Bia do Brás”) ficarão responsáveis pelos flashes durante a programação. O Bate-Papo BBB, no Gshow e Globoplay, será comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Já o Mesacast BBB, no Multishow, terá Ed Gama, Vitor diCastro e Giovanna Pitel.

Mudanças na direção

Pela primeira vez em 25 anos, a direção geral não estará sob o comando de Boninho. Rodrigo Dourado, diretor artístico do reality desde 2014, assumiu a liderança após a saída de Boninho em setembro de 2024.

Humor garantido

Rafael Portugal retorna ao “CAT BBB” após ter brilhado nas edições 20 e 21. Ele será acompanhado por Rodrigo Sant’Anna, que já divertiu o público em edições anteriores com seus personagens humorísticos.