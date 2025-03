BBB 25: João Gabriel é o Anjo da semana e garante imunidade para outro participante

O brother João Gabriel venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 25, realizada na tarde deste sábado (22/03). Com a vitória, o gêmeo de João Pedro conquistou o colar do anjo e poderá imunizar um colega antes da formação do paredão no próximo domingo (23/03). Ele indicou Guilherme para o Castigo do Mostro. Para cumprir o desafio, o fisioterapeuta deverá desatar vários nós.

Ainda neste sábado, o Big Fone está previsto para tocar durante o programa ao vivo, que começa a partir das 22h25. Quem atender terá o poder de indicar dois participantes ao paredão, mas um deles será salvo por Delma, que adquiriu o poder coringa da semana.

Como foi a Prova do Anjo?

A prova desta semana foi disputada em duplas, divididas entre observador e corredor. Antes do início, Maike vetou Vinícius, e João Pedro escolheu vetar Aline da competição. As duplas formadas foram:

Delma (observador) e Guilherme (corredor)

Maike (corredor) e Vilma (observador)

Daniele (observador) e Diego Hypolito (corredor)

Eva (corredor) e Vitória Strada (observador)

João Pedro (corredor) e João Gabriel (observador)

A prova exigiu estratégia, comunicação e agilidade. Os participantes precisavam completar uma cozinha, utilizando placas com informações sobre eletrodomésticos. O observador, suspenso no ar por uma corda, guiava o corredor, que deveria posicionar as placas corretamente.

João Pedro e João Gabriel completaram a prova em um minuto, 47 segundos e 934 centésimos, sendo 10 segundos mais rápidos que Eva e Vitória, que ficaram em segundo lugar com um tempo de um minuto, 57 segundos e 154 centésimos.

Na segunda etapa, os irmãos João Gabriel e João Pedro se enfrentaram em uma disputa de sorte. Cada um escolheu uma das placas usadas na fase anterior e, ao encontrar a premiada, João Gabriel garantiu o colar do anjo desta semana.