BBB 25: Prova do Anjo ocorre neste sábado (22/03) e garantirá imunidade a um participante

A Prova do Anjo do BBB 25 será realizada na tarde deste sábado (22/03) e o vencedor terá a missão de imunizar um dos participantes na Formação do Paredão, no domingo (23/03). A disputa pode influenciar diretamente nos rumos do jogo, garantindo proteção a um brother ou sister e impactando as estratégias dos confinados.

Além do "Anjo", outras dinâmicas estão previstas para movimentar o final de semana no reality. Durante o programa ao vivo deste sábado, o Big Fone tocará e quem atender poderá indicar dois participantes ao Paredão.

Já no domingo, a líder Renata, que já definiu seis alvos no Na Mira do Líder, fará sua indicação direta à berlinda, e a casa participará da votação aberta e no confessionário para formar um Paredão triplo.

Outro fator que pode alterar os indicados ao Paredão é o Poder Curinga, conquistado por Delma no Leilão. Com o Poder Marreta, a sister poderá salvar um dos dois nomes indicados pelo Big Fone e ainda conceder imunidade ao participante retirado da berlinda.