Resumo BBB 25 (22/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa durante a festa

A madrugada deste sábado (22) no BBB 25 foi marcada por desabafos, polêmicas e um show animado de Michel Teló. Entre as discussões, o termo "pomba suja", utilizado por Vinícius no último Sincerão, gerou incômodo na casa e foi tema de debates entre os participantes. Além disso, Diego Hypolito abriu o coração sobre sua sexualidade e revelou dificuldades em lidar com o tema.

Na Mira do Líder: Renata define alvos

A líder da semana, Renata, distribuiu pulseiras para seis participantes, indicando seus alvos para o 10º Paredão. Entre os escolhidos estava Aline, que recebeu a justificativa de que "joga sujo".

[twiter=1903264335163457768]

Renata entregou um alvo para Aline e justificou a escolha afirmando que a baiana "joga sujo" e disse ter sido xingada pela sister no último Sincerão; A policial cortou a fala da bailarina e questionou: "Te chamar de cobra?"

A baiana rebateu afirmando que "chamar alguém de 'cobra' não deveria ser considerado um insulto".

'Pomba suja'

Eva questionou Vinícius sobre o significado da expressão "pomDiego Hypolito também expressou incômodo com o terba suja", utilizada pelo brother contra ela e Renata. Ele respondeu de forma enigmática: "Quando você sair, você procura". mo, declarando que "não utilizaria essa expressão, nem mesmo em momentos de discussão".

O assunto ainda repercutiu ao longo da noite, e Eva aproveitou um momento com os aliados durante a festa para comentar a explicação de Vinícius sobre a expressão "pomba suja". "Eu nasci ontem, meu chá de bebê foi anteontem", disparou a sister.

E na sequência, Diego opina: "Ser chamado de pombo ou pomba, tanto faz, eu não sei qual a diferença, mas eu não ficaria nem um pouco contente em escutar isso de nenhuma das maneiras".

Visita de Michel Teló

A noite contou com um show de Michel Teló, que animou os participantes com sucessos do sertanejo. O cantor também passeou pela casa, provou a comida dos confinados e brincou no Confessionário ao ser questionado sobre em quem votaria: "Eu voto em mim mesmo".

Diego Hypolito desabafa sobre sua sexualidade

Durante a festa, Diego compartilhou com Vitória Strada a dificuldade que enfrentou para aceitar sua própria sexualidade. Ele contou que um ex-namorado foi essencial nesse processo, ajudando-o a ter coragem para falar com a mãe sobre o assunto. "Você sabe que meu maior tabu na vida foi a minha sexualidade, né?", confessou.