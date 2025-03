BBB 25: Vinícius faz pedido em Raio-X após Renata não saber significado de gíria 'pomba suja'

No Big Brother Brasil 25, Vinícius aproveitou o seu tempo no Raio-X deste sábado (22) para fazer um pedido ao público. Momento em que diariamente os brothers e sisters expõe seus sentimentos, o produtor de eventos, que entrou como dupla de Aline, solicitou aos telespectadores que pesquisassem o significado de gírias baianas utilizadas por ele no programa, pois entre os participantes as definições das mesmas estavam sendo desviadas.

"Considerem dar uma pesquisada sobre algumas gírias baianas para se contextualizar, caso uma falta de compreensão esteja pairando pelo ar, porque aqui dentro parece que sim, está feio", pediu ele.

Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (21), a Líder da semana, Renata, deu umas das seis pulseiras da Mira do Líder para Vinícius, argumentando que o brother utilizou a gíria "pomba suja" à ela fazendo referência à genitália masculina. Vinícius, no entanto, disse que o termo não tinha significado pejorativo.

Durante a dinâmica do Sincerão da última segunda-feira (17), Vinícius chamou Eva e Renata de "pomba suja". Mais tarde, ele pediu desculpas para as bailarinas, mas defendeu que a expressão não era um xingamento. Relembre:

O que significa "pomba suja"?

O significado de "pomba suja", gíria da Bahia, é uma pessoa que "fala uma coisa e faz outra", alguém enrolado ou que "condena alguém por um ato e faz igual".

Alguns internautas conhecem também a gíria pelo significado de "malandro" ou "mau-caráter". Entretanto, em outros dicionários informais, "pomba suja" pode se referir a alguém "promíscuo".