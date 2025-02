BBB 25: Diogo Almeida é eliminado após enfrentar Paredão com Vilma, sua mãe, e Vitória Strada

Diogo Almeida deixou o Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (25/02) após disputar o Paredão com sua mãe, Vilma, e a atriz Vitória Strada. O participante, que conquistou o público com sua postura forte e afetuosa dentro da casa, não resistiu à votação e foi o escolhido para sair do reality com 43,93%.

A eliminação de Diogo marcou o encerramento de sua trajetória no programa, onde foi um dos protagonistas ao lado da mãe. Juntos, formaram uma dupla estratégica, mas também foram alvos de atritos com outros participantes ao longo da competição.

O resultado da berlinda foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, que destacou a importância da relação entre mãe e filho no reality. Apesar da eliminação, Diogo se despediu com carinho dos demais confinados e reafirmou sua torcida por Villma na disputa pelo prêmio.