Resumo BBB 25 (25/02): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Além de muitas brigas durante a dinâmica, o Sincerão do BBB 25 gerou atritos também após o fim do programa ao vivo, durante a madrugada desta terça-feira (25). Os brothers poderiam escolher um dos três temas definidos pelos ex-BBBs, como "falso", "arrogante" ou "traidor", e em seguida eram avaliados por Ana Paula Renault, Ricardo Alface e Naiara Azevedo, que estavam no Pipocômetro.

Com o fim da dinâmica, alguns participantes tentaram entender as colocações dos outros, porém, houve quem preferisse o silêncio.

VETO

João Pedro conversa com João Gabriel e Maike sobre os próximo passos dentro do BBB 25. O Líder da semana avalia quem ele gostaria de barrar da Festa em comemoração por sua liderança e quem seria vetado na próxima Prova do Líder.

"A Aline eu vou vetar da Prova do Líder. Cheguei na Vitória agorinha e falei (...) 'Se eu não te vetar, você me coloca no Paredão?'", e ela 'Não, minhas prioridades são outras pessoas'. Mas a Aline pode botar um de nós três direto", conta João Pedro.

"Camilla ou Vitória para barrar da festa", completa o goiano.

MAIS DR

Aline e Diogo Almeida conversam na área externa sobre a dinâmica e as últimas DRs que tiveram ao longo do dia. "Você não teve a mesma paciência comigo. Hoje, você me falou coisas que me doeram, sobre você não estar me reconhecendo... Olha a diferença do que aconteceu antes e como eu tratei você", desabafa Aline.

Após a baiana expor seus incômodos, o ator também revela suas chateações, mas se desculpa com a colega de confinamento. "Eu não estava legal, também não fiquei. O único lugar que eu tive, realmente, para desabafar foi lá dentro, lá no confessionário. Porque foi difícil de começar a falar o que tinha que falar", declara Diogo Almeida.

Em seguida, ele comenta que não esperava nem que eles brigassem, por exemplo, pela lentilha: "Porque não me bateu bem também. Então, assim, te peço desculpas por não ter batido bem para você, mas eu não esperava a gente discutir por causa de lentilha, por causa dessa situação. Não esperava".

Os dois se abraçam, e o ator cita o embate que teve com Vinícius durante o Sincerão. "Não tenho como fugir do que eu disse ali. As coisas que o Vini disse que não quer falar, aí, eu fico de mãos atadas. Porque não sei o que conversar com ele, já que ele está dizendo que não quer falar aqui", avisa Diogo.

ATENTA

Após conversar com Renata , Camilla conta para Thamiris o que rolou no papo com a bailarina. A trancista, então, diz que comentou sobre a sua preocupação com o "cancelamento" fora do programa.

"Eu não tenho uma preocupação com o que o público vai achar, eu tenho uma preocupação em como os meus filhos vão ficar, como a minha mãe vai ficar. O cancelamento de uma pessoa preta não é igual ao cancelamento de uma pessoa branca", relata Camilla.

Em seguida, Camilla revela que comentou sobre sua desavença com Diogo Almeida: "Quando eu falei do Diogo aqui, as pessoas falavam o que pra mim? Que eu tinha que escutar o outro lado. Quando aconteceu o negócio da Vitória, todo mundo foi para o lado dela".

Em seguida, ela revela um desejo: "Vai me dando uma vontade tão grande de ir para o Paredão, você não está entendendo". "Pra sair?", questiona Thamiris. "Real", responde a trancista, afirmando não saber "jogar isso aqui". "Não pensa assim, não", pede a nutricionista.