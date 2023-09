De qual edição do BBB Emilly Araújo participou? Confira a trajetória da ex-sister

Campeã da 17° edição do Big Brother Brasil, a gaúcha Emilly Araújo conquistou o público com sua simpatia e personalidade única.

Na casa, a participante disputou o prêmio de R$ 1,5 milhão com ninguém menos que sua irmã gêmea, Mayla Araújo. Após fazer amizades, ter inimigos, ser a favorita do público e viver um relacionamento conturbado com o ex-namorado Marcos, a gaúcha venceu a edição com 58% de votos, após disputar a final com Ieda e Vivian.

Emilly teve uma relação tóxica com o médico Marcos Harter, que foi acusado de agressão e, posteriormente, expulso do reality show. Após o programa, a então influenciadora prestou depoimento contra o profissional.

Com o sucesso, a vencedora foi sondada para fazer uma participação especial na novela “Malhação: Viva a Diferença”, mas foi reprovada no teste da emissora. Aos 27 anos, Emilly é modelo e influenciadora digital e usa as redes sociais para compartilhar conteúdos de moda, lifestyle e saúde.

