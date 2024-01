BBB 24: público vai escolher dois participantes para entrar no programa; este ano terão 26 brothers

O BBB 24 vem cheio de novidades. Uma parte dos participantes será conhecida no ‘BBB 24’ no Big Day, nesta sexta-feira (05). O público ainda poderá escolher mais duas pessoas para participar do reality.

No dia 08, dia a estreia do reality, já terá 26 participantes dentro da casa.

"No Fantástico, vai abrir uma votação que vai até segunda-feira (08), e o público vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa, aí nós teremos 20 participantes. Durante o programa, na segunda, aqueles primeiros 18 que anunciamos participarão de uma dinâmica e escolherão mais três homens e mais três mulheres, ao vivo", explica Tadeu Schmidt, apresentador do programa.

No programa de domingo, 14 candidatos às vagas serão conhecidos ao vivo. Desse grupo, será possível eleger os dois concorrentes que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia do BBB24, na segunda-feira, dia 8.



Mas as novidades não acabam ai! Os 12 candidatos restantes ainda terão uma segunda chance! Também na estreia do BBB24, dia 8, os 18 brothers, que já estarão confinados na casa, vão escolher com quem querem dividir seus dias de convivência intensa. Eles vão votar para colocar seis pessoas dentro da casa. O resultado será revelado, ao vivo, no mesmo dia.