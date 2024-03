BBB 24: Pitel e Fernanda encontram mala com 'Poder do Falso' dentro do quarto

No Big Brother Brasil 24, Pitel e Fernanda encontraram, na tarde desta quarta-feira (13), uma mala deixada pela produção no Quarto Gnomo. Dentro do "mochilão", havia uma placa indicando que a pessoa ganhou o "Poder do Falso", que, na verdade, não tem utilidade nenhuma no jogo, se tratando apenas de uma brincadeira.

As sisters estavam com dificuldade para abrir a mala sem que outra pessoa percebesse. "Tem que adivinhar a senha. Isso aqui é código, tem que ter cadeado", diz Fernanda. "Sim, dá para ver. Tem alguma coisa aqui dentro", afirma Pitel. "A gente precisa descobrir o código", analisa a confeiteira. "É uma caixa", avalia a assistente social.

"Não vamos falar com ninguém", diz Fernanda. Pitel, então, dá a sugestão de cortar a bolsa, mas a confeiteira diz que não pode, e que se tem um cadeado é para descobrir a senha que o abre. "Com vou saber a p**** da senha?", pergunta a assistente social. No mesmo momento, as duas pensam em colocar a senha 2024.

Enquanto as sisters não conseguem abrir, elas conversam sobre a mala. Pitel pergunta se ninguém percebeu a existência do "mochilão" ali. "Já estava aqui no quarto, mas ninguém se ligou, porque achou que eram nossas malas", fala Fernanda. Elas continuam pensando em uma senha para abrir a mala. "Sabe que o pessoal vai vir aqui e vai dar m****", diz a confeiteira..

VEJA MAIS

Pitel, então, sugere chamar Lucas Henrique para ajudar na abertura da mala, mas Fernanda diz que não é para chamar o professor de Educação Física. "Não chama Lucas ainda não. A gente consegue, a gente não é tão broca", comenta a confeiteira. "Está dando para abrir", acrescenta Fernanda.

Depois de muitas tentativas, elas conseguem abrir mala e encontram dentro uma caixa com um colar e uma mensagem sobre o Poder do Falso. "Você conquistou o 'Poder do Falso'. Use esse colar para a votação de domingo", diz a placa. As sisters decidem tirar par ou ímpar para ver quem ficaria com o colar. Com a disputa, Pitel acaba ganhando e fica com o colar. Fernanda pede ainda que Pitel não fale com ninguém e fique "quieta".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)