BBB 24: Pitel descobre que Alane pegou seu pente e reage: 'Audaciosa'; vídeo

Após a eliminação desta terça-feira (2), Pitel participou do Bate Papo BBB e, além de rever seus melhores momentos no BBB 24, a ex-sister finalmente descobriu o paradeiro de seu pente rosa que misteriosamente sumiu dentro do reality. Os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama mostraram para Pitel um vídeo que revelava a "culpada" pelo sumiço do pente: Alane.

"A gente precisou acionar o setor de jornalismo aqui da Rede Globo para descobrir onde é que estava o ser pente", brincou Ed Gama. "Meu pente, não achei o pente", reage Pitel. "Saiu sem o pente?", pergunta Thaís. Pitel faz que sim, e diz que ganhou um pente novo da produção.

Os apresentadores, então, mostram que fim levou o acessório da alagoana e, no vídeo, ela percebe que está com Alane. Nas imagens, a paraense aparece usando o acessório da alagoana para prender o cabelo em um coque.

A reação de Pitel foi de pura surpresa e indignação. "Eu não acredito numa audácia dessas, não! É uma audaciosa, né? O cão, quando não vem, ele manda o secretário. Eu procurando o pente o tempo todinho, e olha com quem estava o meu pente. Na cabeça de quem tava o meu pente! Como foi que ela pegou o meu pente, minha gente?", disse ela, arrancando risos dos apresentadores.

Ed Gama aproveitou o momento para lembrar que Alane já havia sido punida por pegar um copo de uma festa sem autorização, o que lhe causou uma punição severa de 500 estalecas no programa. "Como é que você pega o copo e depois diz que foi sem querer? Pelo amor de deus", reclamou Pitel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)