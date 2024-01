BBB 24: o que rolou na madrugada deste sábado (27/01)? Repercussão do Big Fone e medo do Paredão

A madrugada foi de muita tensão e nervosismo entre os brothers após o Big Fone: novos emparedados, novos alvos e, claro, o famoso medo da Eliminação. Veja o que rolou na madrugada deste sábado (27), na casa do BBB24.

Davi na mira

Davi, que não dormiu ao longo de toda a noite, foi mais uma vez protagonista de boa parte das conversas na casa. Novas estratégias foram traçadas e muitas opiniões foram colocadas para jogo.



Wanessa passou a madrugada conversando com os brothers sobre o baiano. "Pra mim ficou muito claro. Ele é uma pessoa perigosa, que finge cuidado mas pega nos seus gatilhos e fala coisas que podem te deixar pra baixo", disse a cantora.

Em outro momento, Wanessa, Raquelle, Lucas, Michel e Yasmin falavam falando sobre Davi quando o brother se aproximou, o grupo imediatamente se levantou e foi pro quarto.

Pitel e o Paredão

Após a decisão de Marcus Vinicius de indicar Juninho, Pitel e Luigi no Paredão, a alagoana desabafou com Rodriguinho e o motoboy: "Depois que eu entrei no Paredão, eu nunca mais saí".

A sister reflete sobre a escolha de Marcus Vinicius. "Eu achei que ele ia no Lucas por causa do negócio do Monstro... O Lucas não botou ele no Monstro?", conta Pitel. "Foi o Luigi", responde Juninho. "Não, o Lucas também", reforça a assistente social.

Novos rumos

Também teve brother recalculando rota! O líder MC Bin Laden disse que o paraense passou a ser seu alvo no jogo. Enquanto os brothers articulavam a próxima formação do Paredão, Rodriguinho apontou um comentário feito por Marcus Vinicius e expôs sua opinião: "Bem sarcástico"



Fernanda ainda completou dizendo que por pouco não indicou o cantor. "Se não fosse sua faixinha, já tinha colocado você", afirma. Rodriguinho aponta sobre a indicação de Pitel: "Ele sabia que você ia imunizá-la".

Lágrimas e mais lágrimas

Também não faltaram lágrimas. Correndo o risco de ser indicada ao Paredão, Isabelle chorou após ter perdido a chance de imunidade pelo Big Fone.



Na parte de fora da casa, brothers tranquilizaram Isabelle. A sister já teme ser indicada para o próximo Paredão. Mas, Wanessa, após conversar com MC Bin Laden, confirma que o Líder deve indicar a dançarina ou Davi para a berlinda.