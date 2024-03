BBB 24: Isabelle destrói cenário de Prova do Anjo e causa atraso na dinâmica

Isabelle Nogueira colocou a produção do BBB 24 para trabalhar neste sábado, 23. A Prova do Anjo teve um atraso de mais de uma hora após a dançarina destruir o cenário da dinâmica. Ela, por fim, acabou desclassificada por não cumprir uma tarefa corretamente.

Enquanto narrava a prova, Tadeu Schmidt ficou chocado com a força da sister ao manusear os itens do estúdio. "Quebrou a gaveta! Não quebra o nosso cenário, Cunhã. Ela destruindo... Vai acabar com os discos. Cunhã, tenha mais delicadeza".

Dentro da casa, os participantes que aguardavam para competir estranharam a demora para serem chamados pela produção. Isabelle também cogitou ter causado algum prejuízo à equipe do reality. "Só se eu quebrei muito cenário, porque já era para a Leidy ter vindo", comentou a dançarina. "Está demorando", concordou Giovanna Lima.