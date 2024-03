BBB 24: Fernanda é acusada de xenofobia ao falar sobre lugar de origem de Davi: ‘C* da Bahia'

Uma declaração de Fernanda, do Big Brother Brasil 24, causou polêmica nas redes sociais, na tarde de domingo (3), após a sister se referir a Cajazeiras, bairro de Salvador, na Bahia, onde Davi mora, de forma pejorativa. O termo usado pela participante foi visto como uma fala xenofóbica da sister, que chegou a questionar a educação de Davi. A suposta ofensa ocorreu na academia, durante uma conversa com Michel, Giovanna e Pitel, quando Fernanda chamou o lugar de origem do motorista de aplicativo como “c* da Bahia”.

Pitel dizia que Davi e Nizam passaram por situações semelhantes, comparando a briga entre o baiano e Nizam com o tapa que causou a desclassificação de Wanessa Camargo. Ela complementou falando que Nizam não teve a mesma atitude de Davi, de levar a atitude para o confessionário.

“Vai comparar também o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas… É complicado. O garoto tem uma educação impecável, fala nove línguas, viu de tudo um pouco”, disse Fernanda.

No entanto, a fala da participante não foi bem recebida pelos internautas, que a acusaram de praticar xenofobia. “Cajazeira é maior bairro do Brasil. ENORME. 1 milhão de pessoas. Cheio de memórias, de um povo aguerrido, que não tem medo de viver. Xenofobia é crime e não gíria. Mexeu com o Nordeste, MEXEU COM TODOS”, rebateu um internauta.

Teve também quem defendesse Fernanda dizendo que a fala da sister sobre o local de origem de Davi foi apenas um gíria. “Vamos ver se vão problematizar uma fala que realmente é 'gíria' não que eu simpatize com a Fernanda”, defendeu um.

“Para os que não entenderam por que essa página cortou maior parte do vídeo. Pitel estava comparando as ações de Nizan e Davi na casa. E Fernanda diz (na forma dela) que não é justo comparar por que Nizan é privilegiado”, escreveu outro.

‘Merecemos respeito’

Após a declaração de Fernanda viralizar na internet, a equipe de Davi usou as redes sociais do participante no Instagram para repudiar a fala da confeiteira. Em nota, eles pediram respeito ao motorista de aplicativo. “Portanto, reiteramos que todos merecemos respeito, independentemente de nossa origem ou história. Esperamos que episódios como este sirvam como oportunidade para promover o diálogo e a conscientização sobre a importância do respeito mútuo”, disse.