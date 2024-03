BBB 24: Fernanda diz que se sentiu desconfortável com visita de Sabrina Sato ao reality

No Big Brother Brasil 24, Fernanda disse que se sentiu desconfortável com a visita de Sabrina Sato nesta quarta-feira (20). A sister conversava com MC Bin Laden no Quarto Gnomos quando desabafou sobre o comportamento da modelo com os participantes.

A sister deu a entender que Sabrina teria favoritismo em alguns participantes. "Ela levantou a perna três vezes", relembrou a sister, em referência à modelo imitar Alane. "Você acha que eu me senti confortável em algum momento? Eu me senti extremamente desconfortável com a atitude dela [Sabrina] com relação a todo mundo e a relação a mim. Ela me deixou desconfortável. A pessoa que eu sou mais fã me deixou desconfortável", disse Fernanda.

No Raio-X desta quinta-feira (21), Fernanda usou o tempo para desabafar sobre a participação da modelo no BBB 24. A confeiteira criticou o fato da apresentadora ter interagido mais com uns e menos com outros. “É um pouco chato quando você chega a encontrar uma pessoa que você admira muito e parece que ela só nota algumas pessoas, nesse jogo tudo conta. Fiquei chateada”, disse Fernanda.

Segundo a sister, foi decepcionante ver sua ídola interagindo de forma desigual. "É um pouco chato encontrar uma pessoa que você admira muito e parece que ela só nota algumas pessoas -- e não te nota. Nesse jogo, tudo conta. A gente já está 'pancada' da cabeça", afirmou Fernanda.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLIberal.com Felipe Saraiva)

