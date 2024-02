BBB 24: Boninho declara que haverá 'maldade' no Sincerão desta segunda-feira

Um dos momentos mais aguardados do Big Brother Brasil 24, que antecede o Paredão, é o “Sincerão”, quadro onde os emparedados alfinetam participantes do programa em dinâmicas variadas. Nesta segunda-feira (19) o Big Boss, Boninho, afirmou que haverá “maldade” no reality.

Em uma publicação em suas redes sociais, o diretor de TV fez diversas declarações, dando a entender que a dinâmica do Sincerão favorecerá tretas no reality.

“Então é jogo que segue!!! E tem maldade hoje no Sincerão! Cartas serão trituradas. Bora!!!”, afirmou Boninho em vídeo.

Nos comentários, muitos seguidores do diretor de TV reagiram à publicação e demonstraram ansiedade pela dinâmica no BBB.

“Vai Boninho manipule o programa, meu pano para ti é rosa, tira a planta super poderoso”, declarou um seguidor.

“Não é maldade, é sincericídio tem gente se acabando por causa de um salário mínimo... Imaginem se o salário fosse 3 milhões”, comentou outro usuário.