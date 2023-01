BBB 23: veja o dia que o público vai conhecer os brothers e sisters

O grande dia para os fãs de ‘Big Brother Brasil’ é amanhã, 12! Os fãs do reality, que seguem ansiosos, vão conhecer os participantes da nova temporada do programa. Os protagonistas serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo.

Os brothers e sistes serão conhecidos já nos intervalos da exibição do ‘Encontro com Patrícia Poeta’.

A novidade para 2023 é que todo o anúncio dos nomes será conduzido por Tadeu Schmidt direto da casa do BBB 23. Eles estará dentro da nova residência e vai contar sobre cada brother e sister que vai entrar no BBB 23. Só quem tem mais novidade por ai, Tadeu vai conversar com o público para comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição e saber a opinião “de cara” sobre cada um.

Quem estará com ele é Ana Clara. A ex-BBB, que retorna para a Rede BBB.

Tudo isso será transmitido ao vivo na programação da TV Globo, durante todo o dia.

O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

CASA DE VIDRO

A paraense Paula Freitas segue na disputa por uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, para votar nela acesse o link.