BBB 23: Amanda e Larissa vencem a prova do anjo neste sábado (01)

No último sábado (1º), a Prova do Anjo TikTok do BBB 23 foi vencida por um pequena margem de apenas 1 segundo pela dupla formada por Amanda e Larissa. Eles superaram a dupla de Marvvila e Sarah na competição. Como Anjos, a dupla vencedora escolheu punir Marvvila e Ricardo com o Castigo do Monstro, e selecionaram Bruna e Aline para o Almoço do Anjo.

VEJA MAIS

Durante a prova, os participantes tiveram acesso a uma ferramenta de busca integrada no app TikTok, que lhes permitiu pesquisar vídeos de seus interesses. A competição aconteceu em duplas, com cada jogador em um ambiente separado.

O primeiro integrante assistiu a um vídeo TikTok correspondente ao tempo de busca da rodada, e em seguida, usando uma máscara e se comunicando somente por vídeo com seu parceiro, teve que pressionar um botão para iniciar um cronômetro e em seguida realizar uma mímica representando o termo de busca.