O que rolou na madrugada deste sábado, 1º, no BBB 23? 'Reunião de condomínio' antecipada agita casa

A madrugada deste sábado, 1º, no BBB 23, após a consagração da nova Líder, Aline Wirley, foi bastante agitada e serviu para que muitos brothers tirassem limpo as novas percepções de jogo, revelando a estratégia de alguns dentro da disputa. Os saldos? Uma discussão no gramado da casa mais vigiada do Brasil protagonizada por Ricardo e Cezar, além de um Jogo da Discórdia antecipado que trouxe muitas revelações. Confira!

Tudo começou quando Cezar decidiu desabafar com Amanda, Bruna, Larissa e Aline, que estavam jantando na cozinha do reality, analisando as falas de Ricardo sobre estar supostamente “jogando sozinho”. O enfermeiro afirmou que Alface estaria, inclusive, criando estratégias em grupo, resgatando um acordo feito durante a última Prova de Resistência, onde Ricardo disse que não votaria em Cesar caso ele ficasse entre os últimos participantes a deixar a dinâmica.

"Tem que tomar cuidado para ele não estar te fazendo de soldado. Do tipo assim, ele pega, vai te colocar e chega lá e fica querendo seu voto para ajudá-lo a colocar alguém no Paredão", opinou Amanda.

Cesar continuou dizendo que ele, sim, pensa em jogar sozinho em alguns momentos por não concordar com certos posicionamentos dos seus aliados - Domitila Barros, Fred Nicácio e Ricardo.

Discussão

Na varanda, Ricardo colocou Cezar contra a parede questionando o que o enfermeiro teria dito para as sisters rivais. Black utilizou-se da sinceridade e confessou que já sabia que ganharia voto de Alface durante a formação do Paredão de domingo (2).

Ricardo não gostou do que ouviu e os dois brothers começaram a discutir na área externa da casa. Cezar acusou Alface de ser incoerente. Já o biomédico, mencionou que o enfermeiro era “leva e trás”.

A conversa chegou até Fred Nicácio, que decidiu chamar todos os participantes para a sala do programa e criou uma “Reunião de Condomínio" antecipada. Claro, que os participantes decidiram discutir mais um pouco e colocar o máximo de informações a panos limpos.

Após a briga, Ricardo desabafou com Sarah Aline dizendo que estava cansado de falar “somente em jogo”, e que na próxima formação de Paredão iria ficar mais afastado e não comentaria.

"Se não for para esse Paredão, quero ficar off. Não quero conversar de jogo com ninguém do quarto que estou", afirmou Alface.