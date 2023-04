BBB 23: Sarah Aline arremata o Poder Curinga e está imune esta semana

Hoje, 1, é dia de Prova do Anjo no BBB 23 e Sarah Aline arrematou o Poder Curinga da semana. Os brothers deram estalecas para comprar o poder que garante a imunidade a quem o arrematou. A sister não poderá ser votada pela Casa e nem ser indicada pela Líder.

A Prova do Anjo ainda não começou, mas será em dupla e o par deverá entrar em acordo para decidir quem irá imunizar. A formação do 12º Paredão do BBB 23 será com formação quádrupla.