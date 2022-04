BBB 22: veja o antes e depois do ator e cantor Arthur Aguiar

Arthur Aguiar é um dos finalistas do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22), no entanto, o ator e cantor já é bastante conhecido do público. Com 33 anos, o artista ficou famoso após estrelar algumas novelas de muito sucesso no país. Além disso, um dos projetos na telinha também o despertou para o mundo da música.

O brother já soma alguns prêmios dentro do BBB e antes do reality possuía vários projetos na carreira musical. Saiba mais como era o antes e depois de Arthur Aguiar:

Seguidores

Após entrar no BBB 22, Arthur Aguiar ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Atualmente, ele ultrapassa o número de 13,2 milhões no Instagram. Antes do reality, o ator estava com 8,1 milhões. Com esse número, ele já é o terceiro participante que mais ganhou seguidores na rede social.

Vida pessoal

Arthur Queiroga Bandeira de Aguiar, nasceu em 3 de março de 1989, no Rio de Janeiro. Desde muito novo praticou esportes e durante quase dez anos da sua vida dedicou-se à natação. Chegou a ganhar títulos e medalhas em muitas competições, mas, aos 19 anos, sua vida mudou radicalmente quando foi encontrado por um diretor que precisava de um ator com o seu perfil para uma peça. Assim, Arthur começou a trajetória no mundo do teatro. Pouco tempo depois foi para a TV e se destacou e ganhou fama em todo o Brasil.

Ele é casado, desde 2017, com a também ex-BBB Maíra Cardi. O casal têm uma filha de 3 anos, chamada Sophia Cardi Aguiar.

Ator e cantor

Na televisão, Arthur teve seu nome reconhecido nacionalmente ao ser um dos protagonistas da versão brasileira da telenovela Rebelde, dando vida ao personagem Diego Maldonado. No projeto, ele também integrou a banda Rebeldes. Ao lado dos cinco integrantes do grupo, gravou dois álbuns de estúdio e recebeu vários prêmios.

Com o fim de Rebeldes, Arthur partiu para outro projeto musical e formou a banda F.U.S.C.A. (Fazendo Um Som Com Amigos) em parceria com alguns outros cantores. O grupo, que possuía uma pegada mais Pop e com composições próprias, lançou seu primeiro disco em 2013.

De volta a tv, Arthur protagonizou importantes papéis em novelas da Record TV até que, em 2013, foi contratado pela TV Globo para dar vida a vários personagem, de diversas tramas na emissora.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)