BBB 22: O que é a Prova do Líder de hoje (10/03)? Veja a dinâmica da prova e que horas começa

A Prova do Líder, do ‘BBB 22’, que vai ocorrer na noite desta quinta-feira (10/03) deve começar as 22h35, após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Globo. Entenda como vai funcionar a dinâmica da prova:

Como vai ser a Prova do Líder do ‘BBB 22’ de hoje (10/03)?

A Prova do Líder do 'BBB 22' vai ser de resistência. Boninho publicou um vídeo, nesta quinta-feira (10), em suas redes sociais, contando a novidade aos fãs do programa. Assista:

"Tadinho deles", debochou o Big Boss sobre a dinâmica, mas não deu detalhes de como será.

Vai ter o 'Veto do Líder' na prova de hoje (10/03)?

Sim. O líder da semana, Pedro Scooby, vai ter o direito de vetar um participante para não participarem da prova.

Quem ganhou a dinâmica da Prova do Líder da semana?

Na última semana, Pedro Scooby venceu a disputa pela liderança em tempo recorde, em menos de 30 segundos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)