Festa do Líder: saudade, simulador de surf e homenagens marcaram a noite do BBB 22

O líder da semana, Pedro Scooby, escolheu o tema ‘surf’ para a festa temática, desta quarta-feira (09), no Big Brother Brasil, BBB 22. O brother está animado e curtindo o "Scooby Beach". Para esta semana, a produção atendeu os últimos pedidos – na condição de líder – e colocou uma prancha mecânica para os brothers se divertirem e uma kombi chamada de ‘Lounge do Scooby’ para os participantes relaxarem. De comida, o surfista escolheu a gastronomia japonesa.



Assim como na festa da semana passada, do Paulo André, houve TV's espalhadas pelo espaço mostram imagens de Pedro surfando em diferentes locais do mundo. Em um determinado momento, scooby disse que está com saudade da Jade Picon e que ela é a única pessoa que o Brother sente falta.



O surfista gostou da playlist da seleção. Disse que 'botaram as músicas preferidas' e vibrou com ‘Malvadão 3’, do Xamã, ‘Cavalo de Tróia’, do Mc Kevin – a quem prestou homenagem, e Mc Poze do Rodo, com a música ‘A cara do crime’.