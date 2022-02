BBB 22: limousine, champanhe e piscadinha; veja os detalhes da ‘Festa do Líder’ Lucas

O último desejo do líder Lucas, dessa semana, foi atendido dentro do Big Brother Brasil, BBB 22. A noite desta quarta-feira (23) teve como tema 'Despedida de Solteiro'. A ideia da produção era transportar os brothers e sisters aos tradicionais eventos pré-casamento, em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA).

Ao entrar na festa, Lucas teve seu momento de estrela e lançou ao público mais uma "piscadinha". O líder escolheu algumas sucessos internacionais para a sua folia, como "I gotta feeling', do Black Eyed Peas e "I feel so close to you right now", de Calvin Harris e ‘Moving like jagger”, do Marron 5.

Na decoração, as cores predominantes foram: preto e branco. O gramado também foi montado com um altar, uma área com Poli Dance, champanhe e uma limousine. Internautas até relembraram a edição passada, quando outro veículo foi usado em das festa.

