No 'BBB 22', Larissa conta a Arthur sobre pão: 'Sua mulher tá p*ta'; vídeo

Os participantes do Big Brother Brasil 22 continuam tirando dúvidas sobre a repercussão do programa com os brothers da casa de vidro. Gustavo e Larissa também falaram sobre coisas que estão acontecendo do lado de fora.

"Sua mulher tá p*ta contigo!", gritou Larissa para Arthur Aguiar. Ele perguntou o por quê. "Tá comendo pão, pô!", respondeu a sister.

O assunto foi desviado por um momento, até que o ator retomou: "Que que a minha mulher falou do pão?". "Porque ela disse que fez um projeto pra cuidar de você", explicou a sister. "Mas aqui só tem pão, arroz, feijão... Aqui a comida é, aqui ou você come pão ou você morre", justificou Arthur.

Alguns minutos depois, Scooby contou que discutiu com Arthur nos últimos dias, e Gustavo não perdeu a piada: "Por causa de pão?".