BBB 22: Equipe de Bárbara e Rodrigo trocam xingamentos e acusações no Twitter

A noite foi agitada após a primeira eliminação no BBB 22. Enquanto Bárbara Heck e Rodrigo Mussi discutiam dentro da casa, as equipes dos dois brothers compraram a briga e passaram a trocar xingamentos e acusações no lado de fora, pelas redes sociais.

Tudo começou quando a equipe da sister publicou um vídeo em que ela fala sobre o equilíbrio da casa durante uma conversa com o brother. Após isso, a equipe de Rodrigo retuitou o tweet com um outro vídeo, onde ele reclama de toda hora ser chamado de paranoico:

“Temos certeza que se estivessem aqui deste lado se sentiriam incomodados com comportamento invasivo da Bárbara falar com o Rodrigo, mas o Ro tem uma forma muito linda de falar e não desistir fácil das pessoas”.

A equipe de Bárbara rebateu e mostrou um vídeo da festa, onde Rodrigo chama a modelo para dançar, ela recusa, e então ele se revolta e a manda tomar no c*:

“Ei, Adm, faz isso não. Tá parecendo o jogo que Rodrigo faz lá dentro. Invasivo é não pedir licença. Invasivo é não saber ouvir não é mandar tomar no c*. Não sei se você viu tudo na última festa, mas tá aqui um momento realmente invasivo”, escreveram. Depois dessa resposta a equipe do Rodrigo não se pronunciou mais.

Briga entre Rodrigo e Barbara

Dentro do BBB 22, os brothers se alfinetaram após o discurso de Tadeu Schmidt. Rodrigo interpretou que a mensagem seria uma confirmação para todas as suas teorias dentro do confinamento e acabou se desentendendo com a loira.

Após discutirem, eles chegaram em um consenso de que o jogo realmente começou para todos os participantes e fizeram as pazes.