Eliminação e estratégia para fugir do paredão: veja o que rolou no BBB ontem, terça-feira (25/01)

Agora tem um participante a menos no BBB 22. Na noite de ontem, terça-feira (25), ocorreu a primeira eliminação do programa e os brothers estavam com os nervos à flor da pele. A emoção tomou conta dos confinados e teve muito choro, reflexão sobre os discurso de Tadeu Schmidt, desabafo e sister dizendo que vai causar. Veja o que rolou:

Primeiro discurso e primeiro eliminado

A noite no BBB 22 já começou agitada com o discurso de Tadeu Schmidt, que deixou os participantes com uma pulga atrás da orelha:

"Quando vi esse Paredão, esses emparedados... Aliás, quando eu vi esse BBB, nessa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: O que é que você quer? Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo?", começou o apresentador.

Depois desse momento tenso, veio a primeira eliminação: Luciano saiu com 49,31% dos votos.

Choro e emoção pós-eliminação

Após a eliminação de Luciano, Naiara Azevedo e Natália se emocionaram muito por permanecerem na casa. "Obrigada, Brasil", exclamou a designer de unhas. E Naiara se ajoelhou no gramado para agradecer aos fãs.

Especulações pós-discurso

O primeiro discurso de Tadeu mexeu bastante com os brothers. Ao longo da madrugada, todos ficaram sismados e refletiram muito sobre o que ele queria dizer.

Jessilane deu o seu palpite: "A fama é uma consequência. A gente lutou tanto, sonhou tanto para entrar aqui dentro...". Douglas achou que era voltado para Luciano. Mas Scooby e Bárbara falaram que não concordavam:

"É sempre um recado para todo mundo", disse a sister. "Tem muitas águas para rolar... Eles queriam plantar essa sementinha.", concluiu o surfista.

Desabafos

Depois da eliminação, os participantes também conversaram muito sobre o jogo. Rodrigo falou para Natália que ela "não estava tão errada" sobre o Paredão. Eslovênia também afirmou para os brothers no gramado que acha que pode ter problemas com uma sister no futuro:

"Não bateu. Não dá mais. E acho que se acontecer alguma coisa referida a mim que eu escutar dela, eu não vou ficar calada, não", revelou a estudante de Marketing e modelo.

Como fugir do paredão?

No decorrer da madrugada também rolou muita conversa sobre como escapar do paredão. Natália disse que a sua estratégia é "escapulir de todos os Paredões e fazer o máximo para ganhar prova". A sister também confessou que tem medo de precisar do brother e ele não corresponder por causa de seus aliados.

Enquanto isso, Arthur Aguiar deixou claro que ninguém precisa falar o voto para ninguém. Na rodinha com outros brothers, ele lembrou: "Nosso voto é no Confessionário".

Pedro Scooby também ficou atento ao discurso de Tadeu. O surfista disse que não vai causar tretas, mas que pretende "fazer tudo o que puder" para viver o jogo.

Sister vai causar no BBB 22

Naiara Azevedo voltou do paredão do BBB 22 e já deu o recado que vai causar. A sister brincou com Jessilane:

"Diga ao público que fico. Partiu causar".